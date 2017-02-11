Администрация президента США Дональда Трампа и чиновники ЕС согласны с необходимостью сохранять санкции против России до полной реализации Минских соглашений, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.



«Мы договорились о необходимости добиться полной реализации Минских соглашений, а также о том, что санкции связаны с их реализацией», — приводит слова Могерини The Wall Street Journal.

Ранее США смягчили санкции в отношении Федеральной службы безопасности из-за недовольства американских компаний, которым эти ограничения мешали экспортировать в Россию продукцию.