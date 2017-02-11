Премьер-министр Греции Алексис Ципрас верит, что затяжные антикризисные меры будут завершены успешно, он сообщил, что Греция не допустит «нелогичных» требований со стороны своих кредиторов, сообщает Reuters.



«Мы готовы обсудить что-либо в рамках (антикризисного) соглашения и в рамках вопроса, но не то, что находится вне рамок соглашения и вне вопроса, — сказал он на встрече своей партии «СИРИЗА». — Мы не будем обсуждать требования, которые не подкреплены логикой и цифрами».

Греция и ее международные кредиторы близки к соглашению, которое позволит стране выплатить по займам и избежать дефолта, напоминает агентство.