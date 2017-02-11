Министерская встреча комитета по мониторингу выполнения венских договоренностей пройдет 22—23 марта в Кувейте, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.



«Министерская встреча будет 22—23 марта в Кувейте», — ответил он на соответствующий вопрос.

«Встреча технического совета на уровне экспертов будет в Вене 21—22 февраля», — добавил Новак.

ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в день с октябрьского уровня — до 32,5 млн баррелей. Не входящие в ОПЕК 11 стран 10 декабря также в Вене согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тыс. баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.