Россия решит, будет ли продлевать соглашение по сокращению добычи нефти в апреле — мае текущего года. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.



«Я считаю, что сейчас об этом рано еще говорить. У нас есть такая возможность, и где-то в апреле — мае мы должны принять такое решение», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, российский министр договорился о встрече с коллегой из Саудовской Аравии Халедом бен Абдель Азизом аль-Фалехом в рамках нефтегазовой конференции Ceraweek, которая пройдет с 6 по 10 марта в американском Хьюстоне.

«Точно договорились встретиться с министром Саудовской Аравии, а с другими — будет зависеть от согласования контактов», — добавил он.

Новак также подтвердил свое участие в конференции и не исключил, что встретится там с другими министрами энергетики и с заместителем председателя Еврокомиссии, еврокомиссаром по энергетическому союзу Марошем Шефчовичем.

Не исключил он возможности встречи и с коллегой из США. «Если такая встреча будет возможна, то встретимся. Но рано еще об этом говорить, — сказал глава Минэнерго.