Валютные заемщики провели в субботу пикеты у зданий московских офисов нескольких банков: Альфа-Банка, Росбанка, Абсолют Банка, «Дельта-Кредита» и ВТБ. Об этом сообщает портал «ОВД-Инфо».

Как рассказал «ОВД-Инфо» один из участников пикетов Евгений Кузин, возле всех офисов прошли задержания, несмотря на то, что пикеты у первых четырех из названных банков были согласованы, а возле ВТБ проходили одиночные пикеты.



Точное число задержанных пока неизвестно. Часть задержанных доставлена в ОВД «Басманный». По словам Кузина, дежурный в ОВД cказал, что никаких задержаний не было и рапорты не составлялись.