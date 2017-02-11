Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер опасается, выход Великобритании из состава ЕС может вызвать разногласия среди остальных 27 членов блока, сообщает Reuters.



«Остальные 27 членов ЕС еще не знают в отличие от британцев, которые отлично знают, как им поступать, — сказал он в эфире радио Deutschlandfunk. — Они могут обещать стране А одно, стране B — другое и стране C — что-то еще, а в конце концов это может означать конец единого европейского фронта».

Юнкер добавил, что Британия не может вести переговоры по торговым сделкам, пока остается членом ЕС.