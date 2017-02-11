Третья программа финансовой помощи Греции может быть сорвана, поскольку МВФ еще не решил, принять ли участие в предоставлении большего количества помощи. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает Reuters.



«Да, основа этого (программы финпомощи) ненадежна в том смысле, что мы не видим, как МВФ сможет решить эту проблему», — сказал он в эфире радио Deutschlandfunk.

Ранее сообщалось, что государственный долг Греции и расходы на его обслуживание станут «взрывоопасными» в следующие десятилетия в случае, если программа помощи Греции не будет пересмотрена.

В МВФ считают необходимым «значительную реструктуризацию» европейских кредитов Греции для восстановления устойчивости греческого долга. Как и в прошлом, фонд предлагает продление сроков выплат, отсрочку процентных платежей, сохранение заморозки ставок и т. д.