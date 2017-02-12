В Московский районный суд Казани направлено уголовное дело в отношении бывшего председателя правления и учредителя кредитно-потребительского кооператива. Им удалось обмануть более тысячи граждан, сумма ущерба составила 340 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

«Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствием установлено, что обвиняемые организовали кредитно-потребительский кооператив с целью привлечения денежных средств граждан. Офисы предприятия располагались на территории Казани, Альметьевска, а также в Набережных Челнах.

«Злоумышленники обещали гражданам, принимая их личные сбережения, выплату вознаграждения в размере 177% годовых, заведомо не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства. В общей сложности 1 200 жителям Татарстана, которые стали вкладчиками, причинен материальный ущерб на общую сумму 340 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе следствия выяснилось, что часть похищенных средств соучастники легализовали, купив на них два автомобиля и объекты недвижимости в Московской области.

Оба обвиняемых судом заключены под стражу.