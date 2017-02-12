Сотрудник Сбербанка Евгений Кисляков признан потерпевшим по уголовному делу хакерской группы «Шалтай-Болтай», сообщил ТАСС источник, близкий к следствию. Как считает следствие, обвиняемые взломали электронную почту Кислякова. Уточняется, что сотрудник госбанка пока единственный потерпевший.

«На данный момент следствием признан потерпевшим сотрудник Сбербанка России Евгений Кисляков, который и обратился с заявлением о взломе его электронной почты», — сказал источник. По его словам, данное преступление было совершено зимой — весной 2016 года.

«В деле пока только этот эпизод. В преступлении обвиняются Владимир Аникеев, Константин Тепляков и Александр Филинов», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что следствие проверяет причастность арестованных хакеров к взлому почты высокопоставленных российских чиновников. «На данный момент обвиняемым инкриминируется только взлом почты сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова. Но следствием проверяется их причастность к взлому почты высокопоставленных чиновников, в частности замначальника Управления президента РФ по внутренней политике Тимура Прокопенко», — добавил источник.

Собеседник отметил, что интернет-переписка Прокопенко была взломана хакерами в 2015 году. «Сейчас собирается доказательная база о причастности к этому группы «Шалтай-Болтай». Прокопенко может быть признан потерпевшим по этому уголовному делу», — сказал он.

Лефортовский суд Москвы в ноябре прошлого года санкционировал арест предполагаемого лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева и его двух возможных сообщников — Александра Филинова и Константина Теплякова. Они содержатся в СИЗО «Лефортово». Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения»).

Хакеры группы «Шалтай-Болтай» публиковали украденную переписку высокопоставленных российских чиновников.