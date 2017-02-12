Выход Великобритании из Евросоюза может стоить Германии около 1 млрд евро. Такое мнение высказал еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер в интервью изданию Bild am Sonntag, которое опубликовано 12 февраля.

Увеличение взносов Берлина в единый европейский бюджет — это только один из вероятных сценариев, сказал Эттингер. Правда, по его словам, это может быть приемлемым с учетом преимуществ, предоставляемых внутренним рынком и общими стандартами для европейской и немецкой экономик.

С финансовой точки зрения при Brexit существуют еще два радикальных варианта, считает политик.

«Если бюджет (Евросоюза. — Прим. ред.) останется прежним, то другим (странам. — Прим. ред.) придется прийти на помощь. Если мы сократим бюджет на сумму, равную взносам Великобритании, то не придется», — полагает Эттингер.

При этом, вопреки непредсказуемости последствий Brexit и позиции нового президента США Дональда Трампа, Эттингер настроен оптимистично в отношении будущего ЕС.