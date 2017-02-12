В Британии зафиксировали рост кибератак со стороны российских хакеров, в том числе на правительственные учреждения. Об этом со ссылкой на главу Центра национальной кибербезопасности (NCSC) Великобритании Киарана Мартина сообщает The Sunday Times.

По словам Мартина, российская агрессия в киберпространстве существенно усилилась, отмечается рост числа кибератак на «незащищенные цели», такие как местные советы, благотворительные учреждения и университеты, где хакеры пытаются добыть персональные данные или научные разработки. Кроме того, взломщики пытаются похитить из баз данных правительственных ведомств секретную информацию, касающуюся внешней политики и обороны, добавил Мартин.

Он отметил, что в Британии ежемесячно фиксируется порядка 60 серьезных кибератак. Часть из них, по его информации, совершают хакеры, которых спонсирует российское правительство.

Кроме того, беспокойство Британии вызывает активное распространение «фейковых новостей», которое, как предполагают в Лондоне, является частью кампании Кремля по дезинформации, рассказал Мартин.