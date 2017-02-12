Соглашение ОПЕК и стран, не входящих в картель, о совместном сокращении добычи нефти будет выполняться в ближайшие месяцы еще лучше, чем в январе этого года. Об этом сообщил в воскресенье министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейль Мухаммед Фарадж аль-Мазруи, сообщает Reuters.

«Я вижу по данным независимых источников, что в первый месяц соглашение ОПЕК выполнялось очень хорошо. Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы оно будет (выполняться) еще лучше», — сказал министр.

Добыча стран ОПЕК в январе 2017 года снизилась на 1 млн баррелей, до уровня 32,06 млн баррелей в сутки. Таким образом, соглашение о сокращении добычи выполняется картелем на 90%, следует из отчета МЭА.

ОПЕК и государства, не входящие в картель, на встрече в Вене 10 декабря 2016 года подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти. К объявленному сокращению странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года присоединятся также 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение добычи нефти составит 1,7–1,8 млн баррелей.