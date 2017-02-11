Санкции, введенные Евросоюзом против России, заставляют болгарские компании «нести серьезные потери», сообщил агентству Bloomberg председатель Конфедерации работодателей и промышленников Болгарии (КРПБ) Кирил Домусчиев.

«Мы надеемся, что Россия и ЕС достигнут взаимопонимания. Россия является важным рынком для болгарских компаний», — подчеркнул глава КРПБ, которая объединяет около 11 тыс. компаний с 800 тыс. сотрудников.

По данным официальной статистики, Болгария в 2016 году сократила экспортные поставки в Россию лекарственных средств, консервированных фруктов, механизмов и мебели на 14% по сравнению с 2015-м. В то же время поставки из России упали на 27%. Болгария получает из РФ большую часть потребляемого природного газа, нефти и ядерного топлива.

Ситуация может поменяться после досрочных выборов в Народное собрание (парламент) Болгарии, назначенных на 26 марта 2017 года. Генерал-майор запаса Румен Радев, поддержанный Болгарской социалистической партией (БСП), в ноябре 2016 года одержал убедительную победу на президентских выборах. Из-за этого второй кандидат, лидер партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) премьер-министр Бойко Борисов, ушел в отставку вместе со всем правительством. С 26 января 2017 года в Болгарии работает временное правительство.

Согласно социологическому опросу, проведенному в конце января компанией Gallup International, БСП победит на выборах с 29% голосов, а ГЕРБ получит 28%. Председатель БСП Корнелия Нинова дала обещание, что в случае победы на выборах Болгария потребует от Евросоюза отменить санкции, введенные в отношении России.



