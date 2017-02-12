Новым президентом Германии избран бывший министр иностранных дел страны 61-летний Франк-Вальтер Штайнмайер. Он был единым кандидатом от блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и набрал абсолютное большинство голосов уже в первом туре.

Обращаясь к делегатам Федерального собрания, Штайнмайер отметил, что «мы живем в бурное время», когда особенно остро ощущается необходимость осознавать различия между «фактами» и «мифами».

Говоря о сегодняшней ситуации в мире, политик даже обратился к классике. «Распалась связь времен», — процитировал он фрагмент из шекспировского «Гамлета». «Нам нужно мужество, чтобы сказать, что имеет место быть, а что — нет», — подчеркнул Штайнмайер.

По словам избранного президента, «демократию не нужно воспринимать» как слабость. «Свобода и демократия — это фундамент единой Европы», — резюмировал Штайнмайер. Он поблагодарил проголосовавших за него за поддержку и пообещал, что будет работать, уважая интересы как правящей коалиции, так и оппозиционных сил.

На 19 марта запланирована церемония инаугурации Штайнмайера. Он сменит на посту 77-летнего президента Йоахима Гаука.