Нефтяной рынок движется к стабилизации после соглашений, достигнутых сначала в Алжире, а затем в Вене. Об этом сообщила министр иностранных дел Венесуэлы Дельси Родригес, которая прибыла в Алжир.

«Страны — производители нефти продолжат координацию шагов для достижения окончательной стабилизации нефтяного рынка», — отметила она после переговоров с алжирским министром иностранных дел и сотрудничества Рамтаном Ламамра. По словам Родригес, ранее она уже провела встречи с официальными лицами стран, которые являются производителями нефти, в частности с министрами из России, Ирака, Ирана, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии, Катара.

«Мы очень рады, что Алжир стал последним пунктом нашего турне, так как Венесуэлу и Алжир объединяют братские связи», — сказала глава МИД. «Мы видим, что нефтяной рынок движется к стабилизации, и это, естественно, связано с историческим соглашением ОПЕК в Алжире, — отметила Родригес. — Мы проделали большую работу в течение двух лет, что нашло отражение в соглашении, достигнутом в Алжире, и затем в Вене».

Страны — члены ОПЕК на неформальной встрече 28 сентября 2016 года в рамках XV Международного энергетического форума в Алжире смогли договориться об ограничении добычи нефти на уровне 32,5—33 млн баррелей в сутки. Затем на встрече в Вене 10 декабря 2016 года ОПЕК и государства, не входящие в картель, подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти.