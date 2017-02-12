Банковская группа Royal Bank of Scotland Group готовится сократить годовые затраты на эксплуатацию более чем на 1 млрд фунтов стерлингов (1,25 млрд долларов) за счет ликвидации рабочих мест и закрытия филиалов, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Эти меры будут направлены на поддержание рентабельности, уточнил собеседник агентства. По его словам, наряду с сокращением затрат кредитор также рассмотрит возможность инвестирования в модернизацию своих IT-систем для повышения эффективности работы банка и снижения издержек.

Royal Bank of Scotland представит план по достижению запланированной нормы прибыли вместе с итогами за прошлый год 24 февраля, указывает агентство.