На азиатских фондовых торгах в понедельник наблюдается положительная динамика ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:11 мск на 0,44% выше предыдущего уровня закрытия и составляет 19 463,26 пункта. Гонконгский Hang Seng Index повысился на 0,51% до 23 694,8, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite достиг 3 216,83, увеличившись на 0,63% к уровню предыдущего закрытия. Сингапурский Straits Times Index в плюсе на 0,4% — на отметке 3 112,94. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,02% и равняется 2 075,52.

«Рабочая неделя на азиатских рынках началась в позитивном ключе. Рисковые активы торгуются в «зеленой зоне» вслед за американскими площадками. При этом доллар укрепляется против основных мировых валют, в том числе против иены, ослабление которой поддерживает японский Nikkei. Встреча премьер-министра Абэ и Трампа прошла довольно гладко, валютный вопрос не поднимался. В целом же рынки отыгрывают заявление Трампа о «самом амбициозном» плане сокращения налогов со времен Рейгана. Дорожающая нефть также поддерживает рынок акций. Инвесторы ожидают улучшения финансовых показателей компаний по мере роста цен производителей», — говорит эксперт БКС Константин Карпов.