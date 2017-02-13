Банк России предлагает наказывать абсолютно всех сотрудников лопнувшего банка за его крах, а не только акционеров и топ-менеджеров, пишут «Известия».

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов утверждает, что по его опыту к коллапсу банка зачастую прикладывают руку даже простые операционисты, «которые в ряде кредитных организаций прямо участвовали в формировании тех же скрытых забалансовых вкладов».

Сейчас требования к деловой репутации банкиров установлены лишь для руководителей и акционеров, а также ряда топовых должностей, например для главных бухгалтеров. Их лишают права работы в банковской сфере на пять лет (срок пребывания в черном списке ЦБ). Рядовые сотрудники за крах банка ответственности вообще не несут.

В 2014 году в ЦБ предлагали просто увеличить срок нахождения банкиров в так называемом черном списке с пяти до 10 лет. Затем представители регулятора рассудили, что недобросовестных финансистов нужно наказывать пожизненной дисквалификацией, если при их участии или бездействии лопнуло более одного банка. Всего на 1 января 2017 года в черный список внесено более 6 000 человек. За прошлый год их число увеличилось на треть.

Акционерам и руководителям банков в любом случае установят наказание за крах кредитных организаций — соответствующие поправки готовят в закон «О банках и банковской деятельности». Чем больше потери кредиторов и вкладчиков рухнувшей кредитной организации, тем суровее планируются санкции. Как они будут применяться — вопрос пока нерешенный. При этом ведомства уже обозначили кардинально разный подход: ЦБ выступает за суровое наказание широкого круга вовлеченных лиц, а Минфин — за «высокоточный» принцип, при котором наказание не предусмотрено для всех и подбирается индивидуально.

​ЦБ: в черный список банкиров внесено более 6 тыс. человек В черном списке Центробанка в настоящее время находится более 6 тыс. человек, которые по ряду оснований не могут заниматься банковской деятельностью. Об этом Банки. ру сообщили в пресс-службе регулятора



«Срок изгнания из профессии должен зависеть от масштабов потерь кредиторов и вкладчиков в рухнувшем банке», — сказал изданию представитель Минфина.

При этом пожизненная дисквалификация — это только крайняя мера, когда убытки лопнувшего банка огромны. «Вечный» запрет на профессию в Минфине предполагают предусмотреть только для акционеров и топ-менеджмента.

Сами банкиры с пониманием относятся к позициям как Минфина, так и ЦБ, но предостерегают власти от излишней жесткости. Впрочем, даже если такой подход будет принят, он вряд ли кардинально изменит ситуацию, прогнозируют участники рынка. Вероятнее всего, в таких условиях просто будут использоваться подставные лица, отвечающие установленным требованиям, а «рыночная» стоимость их «услуг» просто возрастет.