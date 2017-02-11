Американские санкции сильно повредили фигурантам списка и, напротив, не оказали масштабного влияния на экономику России в целом, говорится в рабочем научном докладе, опубликованном на сайте госдепартамента США.

По оценкам специалистов госдепа, средняя компания под санкциями могла потерять более половины стоимости активов и около трети операционной прибыли. При этом общее влияние санкций на экономику России оценивается в 1% ВВП, а на экономику стран ЕС — в 0,13% ВВП.

Доклад в целом призван обосновать заявления предыдущей администрации Барака Обамы, которая указывала, что санкции направлены в основном на фигурантов списка, но не на экономику России в целом. При этом 36-страничный рабочий документ госдепа претендует на научную методику, которая, по мысли авторов, позволяет отделить влияние собственно санкций от других факторов, воздействующих на экономику России.

Соавторы доклада — первый заместитель главного экономиста госдепартамента Дэниэл Ан, назначенный президентом Обамой, и исследователь из Джорджтаунского университета Родни Лудема. Авторы идентифицировали 269 компаний, которые, по их мнению, напрямую связаны с лицами, оказавшимися под персональными санкциями. Для этого использовалась база данных ORBIS фирмы Bureau Van Dijk, которая специализируется на сборе информации о компаниях.

«Наш основной вывод заключается в том, что компании под санкциями или организации, связанные с оказавшимися под санкциями физическими лицами, действительно получили урон от санкций в сравнении с компаниями, которые не оказались под санкциями», — говорится в докладе.

«В среднем компания под санкциями или связанная (с фигурантами списка. — Прим. ред.) теряет примерно треть своего операционного дохода, более половины стоимости своих активов и около трети сотрудников после включения в список, если сравнивать с не оказавшимися под санкциями компаниями», — говорится в документе. Авторы считают, что эти данные «хорошо подтверждаются статистикой» и «предполагают мощный эффект таргетированных санкций».

Для экономики России в целом выводы другие. «Мы считаем, что волатильность цен на нефть объясняет подавляюще большую часть снижения ВВП России и потребности в импорте, и лишь очень небольшая часть объясняется санкциями или другими факторами. Таким образом, либо санкции оказали лишь небольшой негативный эффект на эти показатели, либо же другие позитивные факторы в основном отменили влияние санкций. Самый очевидный кандидат (на роль позитивных факторов. — Прим. ред.) — это ответ России в области экономической политики, который, вероятно, связан с санкциями», — говорится в докладе.



«Со своего пика до настоящего времени реальный ВВП России снизился примерно на 5%, и максимум 20% от этого снижения, то есть 1% ВВП, можно потенциально объяснить санкциями», — пишут авторы доклада.