«ВымпелКом» сообщил московским абонентам об изменениях в линейке постоплатных пакетных тарифов «Всё». Абоненты, подключившиеся к этим тарифам до 31 января, получали безлимитный доступ в Интернет, а теперь у каждого тарифа будет ограничение на трафик в зависимости от цены, пишут «Ведомости».

Нововведения касаются новых абонентов и тех, кто переходит на линейку «Всё», для тех, кто уже пользуется безлимитным Интернетом, условия останутся прежними.

Представитель «ВымпелКома» Анна Айбашева замечает также, что раньше тарифы этой линейки могли подключить только владельцы смартфонов, теперь же они действуют на любых устройствах. Кроме того, по сравнению с предоплатными в новых постоплатных тарифах на 10% больше минут звонков и СМС, а пакеты интернет-трафика в два раза больше, говорит она.

Постоплатные тарифы «Всё» с пакетами безлимитного мобильного трафика у «ВымпелКома» появились весной прошлого года. Айбашева объяснила, что это была временная акция, которая должна была завершиться в конце сентября 2016 года, но оператор решил ее продлить до конца января 2017 года из-за высокого спроса.

Если в Москве из постоплатных тарифов исчез безлимитный Интернет, то в регионах с февраля подключение к постоплатным тарифам недоступно вовсе, говорит Айбашева. За пределами Москвы к этим тарифам уже подключились все, кто хотел, объясняет она. Кроме того, сама система постоплаты за пределами столицы не очень популярна, утверждает Айбашева.

Российские операторы постепенно будут отказываться от безлимитных тарифов, прогнозировал ранее гендиректор «ВымпелКома» Шелль Йонсен. У операторов просто нет другого выхода, отметил он: 3G-сети уже перегружены, а сети 4G загружаются очень быстро. Ранее это уже сделали «МегаФон» и «Скартел», МТС тоже планируют отказаться от безлимитных тарифов или поднять на них цены.