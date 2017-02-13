Бизнес «дочек» иностранных банков в России становится все более рискованным. Российские налоговики поставили под сомнение правомерность операций по купле-продаже валюты таких игроков со связанными зарубежными структурами. На примере Дойче Банка они утверждают, что это способ искусственно занизить налог на прибыль. О претензиях Межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам (МИФНС) № 9 к российскому Дойче Банку РБК рассказали несколько источников, близких к сторонам возникшего налогового спора.

Он прецедентный по сути и объему претензий (по сведениям РБК, речь о доначислении российской «дочке» крупнейшего немецкого банка налога на прибыль на сумму более чем 10 млрд рублей), и потому информация о нем уже разошлась по рынку. О ситуации оказались наслышаны сразу несколько представителей крупнейших банков с иностранным капиталом, работающих в России, с которыми пообщался РБК.

Претензии МИФНС № 9 к Дойче Банку касаются операций валютного свопа (комбинация двух противоположных конверсионных сделок — покупка и продажа валюты — на одинаковую сумму с разными датами исполнения), которые банк совершал в 2013 и 2014 годах. По существу, вопросы у налоговиков в ходе проверки Дойче Банка возникли ко второй части сделок валютных свопов, в ходе которых Дойче Банк, сначала покупавший валюту на российском рынке, затем, закрывая валютную позицию, продавал ее Deutsche Bank AG в Лондоне. Совокупно валютные свопы были прибыльными для банка: он покупал валюту на российском рынке дешевле, чем продавал ее связанной структуре. Однако вторая часть сделок была реализована по курсу ниже, чем курс ЦБ, таким образом, по ней Дойче Банк, по мнению налоговиков, фиксировал убыток в виде реализованной курсовой разницы, который шел в уменьшение базы по налогу на прибыль по операциям валютного свопа. Другими словами, налоговики сочли, что база, с которой начисляется налог, могла была бы быть больше.

По словам источников РБК, подозрения МИФНС № 9 вызвал сам факт осуществления второй части сделок валютного свопа российским Дойче Банком со связанной стороной, и к тому же во второй половине дня, когда курс ЦБ на следующий день был уже предсказуем. Таким образом, занижение базы по налогу на прибыль по указанным сделкам налоговики сочли сознательным. А сам факт заключения сделок с аффилированной лондонской структурой — не имеющим разумного экономического смысла и имеющим целью лишь получение налоговой выгоды через уменьшение налоговых обязательств.

Как указывают собеседники РБК, доводы Дойче Банка о том, что сделки с Deutsche Bank AG в Лондоне совершались по рыночной цене, находились в рамках принятой в России и мире нормальной банковской практики и были необходимы для соблюдения установленного российским ЦБ лимита открытой валютной позиции (не может превышать 20% от капитала банка), пока налоговиков не убедили.