Альфа-Банк нарушил мораторий Банка России в отношении банка «Пересвет», считают в ЦБ. С этим связан иск к Альфа-Банку: временная администрация проблемного банка подала его 8 февраля в Арбитражный суд Москвы, сообщает РБК со ссылкой на документ.

В иске банк пытается оспорить правомерность принудительного исполнения Альфа-Банком осенью 2016 года заключенного еще в феврале 2015 года форвардного контракта на покупку ценных бумаг. В иске «Пересвет» просит суд признать решение Альфа-Банка о принудительном прекращении форвардной сделки незаконным. Заседание по иску назначено на 15 марта.

Как сообщалось, бумаги покупались в кредит на средства Альфа-Банка в интересах «Пересвета», который впоследствии должен был откупить их на свой баланс, тем самым вернув Альфа-Банку кредит. Обеспечением по нему выступали бумаги и гарантийные депозиты, размещенные «Пересветом» в Альфа-Банке.

В число приобретенных в интересах «Пересвета» бумаг входили облигации ГТЛК, Бинбанка и «Открытия», а также евробонды «ЛУКОЙЛа» и «Евраза». Также были куплены векселя нескольких строительных компаний («Пересвет-инвест», «Артсистемстрой», «Пилот Консалтинг», СВИССБЭЛ, «СтройФорм»). Стоимость приобретенных Альфа-Банком бумаг на момент введения временной администрации в «Пересвете» оценивалась в сумму около 9 млрд рублей, причем значительная доля портфеля приходилась на векселя. Гарантией по исполнению обязательств по форварду были два депозита, которые «Пересвет» разместил в Альфа-Банке. Объем гарантийного депозита по облигациям и евробондам составил чуть более 800 млн рублей, а по векселям «Пересвет» внес в качестве обеспечения 4,8 млрд рублей, совокупно на 5,6 млрд рублей.

За день до введения временной администрации Альфа-Банк потребовал от «Пересвета» исполнить форвардный контракт, назначив дату сделки на 20 октября 2016 года. Однако «Пересвет» не исполнил обязательства, мотивировав это тем, что на тот момент в банке уже была картотека неисполненных требований других кредиторов и выполнение условий форвардного контракта нарушило бы их интересы.

Банк России с 21 октября 2016 года ввел в «Пересвет» временную администрацию и объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов. В свою очередь Альфа-Банк списал средства «Пересвета», находившиеся у него на депозите, и продал часть портфеля ценных бумаг. Оставшиеся после продажи бумаг средства (1 млрд рублей) Альфа-Банк вернул «Пересвету».

Как следует из иска, временная администрация «Пересвета» считает, что в результате принудительной продажи части ценных бумаг (по словам источника, близкого к одной из сторон сделки, векселя были переоценены в 1% от их номинала, продать их на рынке Альфа-Банку не удалось) ниже их рыночной стоимости банку был причинен ущерб на сумму 4,71 млрд рублей. Кроме того, как указано в исковом заявлении, принудительно исполняя форвардный контракт, Альфа-Банк знал о назначении в «Пересвет» временной администрации и введении моратория.

Действия Альфа-Банка, по мнению представителей «Пересвета», противоречат условиям моратория и закону «О банкротстве», согласно котором при введении моратория ЦБ кредитор не может начислить штрафы, пени или ввести финансовые санкции в отношении должника, не исполнившего свои обязательства. В результате такой оценки ситуации временная администрация «Пересвета» кроме компенсации полученного убытка от продажи бумаг (4,7 млрд рублей) требует вернуть ему еще и списанный депозит (5,6 млрд рублей). Также банк намерен взыскать с Альфа-Банка проценты за пользование его средствами в сумме 171 млн рублей. В совокупности все эти требования к Альфа-Банку как раз и составляют сумму иска — 10,5 млрд рублей.

Банк «Пересвет» подал иск к Альфа-Банку на 10,6 млрд рублей Банк «Пересвет» подал в Арбитражный суд Москвы исковое заявление о взыскании с Альфа-Банка 10,57 млрд рублей, следует из материалов суда.

Альфа-Банк АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка, достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России. По состоянию на октябрь 2016 года акционером банка является АО «АБ Холдинг» (99,89% акций), принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр), которая подконтрольна ABH Holdings S. A. (Люксембург); оставшиеся 0,11% акций контролирует Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Бенефициарами ABH Holdings S. A. (Люксембург), основного собственника ABH Financial Ltd., являются совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 32,86%, 20,97% и 16,32% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (12,40%), Андрей Косогов (3,67%). Пакет в 9,9% принадлежит «ЮниКредит С. п. А» (акции находятся в публичном обращении), еще 3,87% контролирует благотворительный траст, учрежденный по законодательству Островов Кайман (акции находятся в доверительном управлении в пользу благотворительных организаций).



По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 2 458,45 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 357,30 млрд, кредитный портфель — 1 446,43 млрд, обязательства перед населением — 662,14 млрд.