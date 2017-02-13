EY начало оценку активов банка «Российский Капитал» для Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). От ее итогов в том числе зависит, будет ли банк передан в собственность агентству, пишут «Ведомости».

«Все завязано на то, чтобы банк достался новому акционеру работающим и без проблем», — сказал изданию источник, близкий к «РосКапу».



АИЖК начало due diligence «РосКапа», следует из информации на сайте госзакупок и слов собеседников издания. EY будет по заказу АИЖК «оказывать услуги по проведению финансовой и налоговой экспертизы российского банка и его дочерних компаний», говорится в материалах, размещенных на сайте zakupki.gov.ru. О том, что речь идет именно о «РосКапе», рассказали два собеседника: один — близкий к банку, а другой — к АИЖК. Стоимость контракта — 35,8 млн рублей (в первой редакции сумма контракта составляла 248 508 рублей). «С 1 февраля идет due diligence», — рассказал собеседник, близкий к банку.

Финансовым оздоровлением «РосКапа» занимается Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В октябре прошлого года представитель ЦБ говорил, что в связи с реформой механизма санации АСВ придется прекратить участие в «Российском Капитале». При обсуждении претендентов на банк называлось АИЖК, однако окончательного решения пока нет.

«Обо всех проблемах банка хорошо известно, но идет due diligence, по его итогам могут быть какие-то вопросы», ­­— говорит собеседник, близкий к «РосКапу». АИЖК хочет получить «чистый банк», поэтому обсуждается, что «СУ-155» (банк занимается достройкой объектов обанкротившегося застройщика) будет выделена из банка, а АСВ частично заберет плохие активы себе, частично докапитализирует банк, чтобы тот смог сформировать резервы согласно плану санации, продолжает он.

СМИ: передача банка «Российский Капитал» АИЖК обойдется АСВ в 50 млрд рублей Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выкупит у банка «Российский Капитал» проблемные активы на сумму около 50 млрд рублей. СУ-155 в их число не войдет, этот актив будет передан Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), но отдельно от банка, пишет «Коммерсант».

«Передача «Роскапа» АИЖК может позитивно сказаться на стратегическом управлении банком, судя по тем корпоративным практикам, которые сейчас внедрены в АИЖК, и тем изменениям, которые происходили в агентстве с приходом новой команды», — говорит аналитик «Эксперт РА» Станислав Волков. По его словам, когда рыночные игроки проводят due dillegence, то, как правило, потом не закрывается около половины сделок. Если due dillegence проводят две госструктуры, которые более инерционны, чем рыночные игроки, то, как правило, речь может идти о более предметных договоренностях, заключил он.