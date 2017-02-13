Самарский банк «Солидарность» в понедельник, 13 февраля, вновь подключен к системе банковских электронных срочных платежей ЦБ (БЭСП). Об этом порталу Банки.ру сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, в пятницу банк «Солидарность» был отключен регулятором от БЭСП. В кредитной организации тогда заявляли о хакерской атаке на ее компьютерную сеть с целью дестабилизации работы финучреждения. В пресс-службе финучреждения поясняли, что отключение банка от системы БЭСП произошло «в качестве технической меры по предотвращению хищения средств из банка».

Ранее на сайте «Солидарности» появилось сообщение об успешной нейтрализации информационной атаки на банк. Кроме того, с понедельника приступили к расчетно-кассовому обслуживанию уже три офиса банка — ДО «Митирева», «Мирный» и «Чапаевский».

В банке «Солидарность» обращают внимание, что возобновление работы остальных офисов ожидается в ближайшее время, о чем клиентов оповестят дополнительно.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru

Источник: самарский банк «Солидарность» отключен от системы БЭСП Самарский банк «Солидарность» в пятницу, 10 февраля, был отключен от системы банковских электронных срочных платежей ЦБ (БЭСП). Об этом порталу Банки.ру сообщил источник на банковском рынке.

