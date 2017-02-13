Самарский банк «Солидарность» в понедельник, 13 февраля, вновь подключен к системе банковских электронных срочных платежей ЦБ (БЭСП). Об этом порталу Банки.ру сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, в пятницу банк «Солидарность» был отключен регулятором от БЭСП. В кредитной организации тогда заявляли о хакерской атаке на ее компьютерную сеть с целью дестабилизации работы финучреждения. В пресс-службе финучреждения поясняли, что отключение банка от системы БЭСП произошло «в качестве технической меры по предотвращению хищения средств из банка».
Ранее на сайте «Солидарности» появилось сообщение об успешной нейтрализации информационной атаки на банк. Кроме того, с понедельника приступили к расчетно-кассовому обслуживанию уже три офиса банка — ДО «Митирева», «Мирный» и «Чапаевский».
В банке «Солидарность» обращают внимание, что возобновление работы остальных офисов ожидается в ближайшее время, о чем клиентов оповестят дополнительно.
Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru
Самарский банк «Солидарность» в пятницу, 10 февраля, был отключен от системы банковских электронных срочных платежей ЦБ (БЭСП). Об этом порталу Банки.ру сообщил источник на банковском рынке.
ОАО «КБ «Солидарность» — средний по размерам активов банк, зарегистрированный в Самаре. Основные направления деятельности — кредитование корпоративных клиентов, операции на рынке долговых ценных бумаг, привлечение средств населения во вклады. Основным источником фондирования являются средства юридических лиц. На текущий момент банк находится в процессе повторной санации. На текущий момент единственным акционером кредитного учреждения является АО «Зарубежэнергопроект» (99,99%), конечными бенефициарами которого являются Вячеслав Арбузов и его супруга Анна (совокупно владеют 24,20%), Сергей Яковлев (14,02%), Supporting Education and Technologies (8,99%), Максим Карташов (7,93%), Александр Шарапко (6,28%), Константин Сморочинский (5,00%), Валерий Зайцев (3,13%), граждане Республики Сербия Бранимир Добрич (2,94%) и Жарко Блануша (2,42%), Александра Нациевская (2,42%), гражданин Кипра Ольга Ираклеус (1,16%), акционеры-миноритарии (1,25%).
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 30,07 млрд рублей (127-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -2,07 млрд, кредитный портфель — 8,82 млрд, обязательства перед населением — 9,91 млрд.