За 2016 год число жалоб на взыскателей долгов выросло на 37%, превысив 4 тыс., при этом доля действий с криминальной составляющей снизилась почти вдвое. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на итоговую годовую статистику Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

По данным ассоциации, в 2016 году к ним поступило около 4,1 тыс. обращений граждан, что почти на 37% больше, чем в 2015-м. Более 75% обращений были успешно урегулированы. В НАПКА уверяют, что рост числа обращений связан «не с количеством нарушений, а с общественным резонансом темы коллекторской деятельности». Наибольшее количество жалоб пришлось на март, когда законопроект о коллекторах (230-ФЗ) был внесен в Госдуму, на июль, когда закон был принят, на ноябрь и декабрь — перед вступлением закона в силу.

В то же время количество обращений, относящихся к категории «тяжелых» жалоб (с криминальной составляющей: на грубое общение, угрозы жизни и здоровью, порчу имущества и т. д.), снизилось с 31% до 17% и составило около 700. Из них 11% — это подтвержденные факты нарушений, в 6% случаев нарушения не выявлены, но заемщик настаивал на их наличии (категория «психологический дискомфорт»). Около 200 обращений были переданы в Генпрокуратуру и ЦБ.

Серьезных хулиганов, на которых поступают жалобы, единицы, но избавиться от них не удается, указывают в НАПКА. «Если у компании, которая позволяет себе некорректное поведение, хорошие связи, мы получаем в ответ на обращения отписку о том, что эта организация лишь выдает займы, но не занимается взысканием, — поясняет гендиректор НАПКА Борис Воронин. — Хотя это нереальная ситуация. Крупных хулиганов, на которых регулярно жаловались за год (60% жалоб), всего два «куста»: МФО и коллекторские агентства при них».

Названий эксперт не раскрывает, зато уточняет, что эти организации ведут «прицельное запугивание» — есть шаблоны в информационных системах с матом и угрозами, куда просто подставляют Ф. И. О. должника, это принципиальное ведение бизнеса. «Если эти два «куста» ликвидировать, то на 80% борьба за чистоту на коллекторском рынке будет выиграна», — заключает Воронин.

Он надеется, что ситуация может измениться в этом году с появлением у коллекторов нового регулятора — Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которая уже приступила к надзору за рынком. Правозащитники тоже надеются на ФССП.