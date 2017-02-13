ВТБ обратился в Верховный суд штата Нью-Йорк с иском в отношении совладельца холдинга «Яшма» Игоря Мавлянова. Банк, рассчитывая взыскать с Мавлянова более 2 млрд рублей, пытается оспорить продажу должником недвижимости в США, включая объекты в Калифорнии и на Манхэттене. Часть активов бизнесмен передал родственникам, что, по мнению госбанка, является попыткой скрыть от кредиторов ликвидные активы, пишет «Коммерсант».

«Мы считаем, что данные сделки были совершены с целью обмана ВТБ как кредитора и требуем возмещения понесенных убытков в результате этих сделок», — пояснили в банке.

ВТБ просит суд в США признать вступившие в законную силу решения Мещанского суда Москвы о взыскании с Мавлянова в пользу банка задолженности по договору его поручительства в размере более 2,2 млрд рублей. Об этом газете сообщили в пресс-службе ВТБ. Ранее банк уже обратился в суды Нью-Йорка и Калифорнии, чтобы оспорить сделки с недвижимостью Мавлянова.

Как следует из материалов дела, ВТБ просит суд Нью-Йорка выдать ордер на арест американской недвижимости и активов Игоря Мавлянова, его сына Ильи и нескольких компаний (Jasper, 119th Street, Boris и Bowman), связанных с ними, а также привлечь эти юрлица к ответственности за долги владельца «Яшмы». По информации ВТБ, представленной в его жалобе, переводить свои активы Мавлянов начал в 2013 году: так, в октябре Boris — компании Ильи Мавлянова досталась недвижимость в Калифорнии за 932 тыс. долларов, купленная ранее Мавляновым-страшим и его супругой Стеллой. Тогда же другой дом, в Беверли-Хиллз, был передан еще одной компании Ильи — Bowman за 2,44 млн долларов. Эта недвижимость куплена его родителями в 2006 году за 1,7 млн долларов.

Boris и Bowman зарегистрированы в августе 2013 года по одному адресу. В конце 2013 года Илья Мавлянов по доверенности от родителей передал младшему брату Ханану дом в Нью-Йорке, купленный четой Мавляновых еще в 1996 году. В 2014 году Илья Мавлянов также по доверенности продал апартаменты на Манхэттене семье Ивен за 4,15 млн долларов. По данным ВТБ, Ивены проживают в Турине, а Мавляновы продолжают занимать эту квартиру.

Госбанк со ссылкой на данные из Росреестра также указывает, что в апреле — мае 2015 года Стелла Мавлянова получила от мужа в единоличное владение две квартиры в Слесарном переулке в Москве (почти 260 кв. м и 214 кв. м), два коттеджа в Барвихе (каждый почти по 400 кв. м), участки (1,5 тыс. кв. м и 800 кв. м) в Ленинском районе Подмосковья и еще один дом (около 860 кв. м) там же. По мнению ВТБ, это часть спланированной схемы, и переходы прав собственности необходимо аннулировать.

«Яшма» открыла кредитные линии в ВТБ в 2013 году на 1,07 млрд и 930 млн рублей. Поручителем выступал в том числе лично Мавлянов. Дефолт по займам случился в 2015 году. Позже ВТБ потребовал через суд погасить долги по договору поручительства. Мавлянов безуспешно пытался в суде признать договор поручительства ничтожным. Недавно Арбитражный суд Воронежской области признал Игоря Мавлянова банкротом.