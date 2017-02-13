Министр финансов России Антон Силуанов прогнозирует рост ВВП в 2017 году на 1,5%. Об этом он сообщил в интервью «Газете.ru».



«1,5% — это среднегодовые темпы роста нашей экономики за последние десять лет. Некоторые наши коллеги в правительстве считают, что на восстановительной фазе в текущем году рост может быть и 2%, но мы все сходимся во мнении, что выход на кардинально более высокие и устойчивые темпы развития упирается в структурные ограничения», — пояснил он.



Силуанов также отметил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить темпы роста российской экономики к 2019—2020 годам не ниже среднемировых. В рамках исполнения этой задачи правительство разрабатывает меры, направленные на снятие структурных ограничений для развития. По мнению министра, реализация таких мер начнет давать значимые плоды на горизонте трех — пяти лет, а 2017 год должен стать первым годом, когда Россия выйдет на устойчивые положительные темпы экономического роста.