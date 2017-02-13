Сбербанк выпустил новое приложение «Сбербанк Онлайн», совместимое с функцией VoiceOver. Как поясняется в сообщении кредитной организации, теперь все основные возможности приложения стали доступны частично или полностью незрячим пользователям iPhone.

Также в мобильном приложении обновился дизайн и улучшены пользовательские сценарии самых популярных операций, добавляют в банке.

VoiceOver — это управляемая жестами функция голосового сопровождения интерфейса. Пользователю достаточно прикоснуться к дисплею смартфона, и VoiceOver озвучит нужный элемент экрана.

«Нашим клиентам важно совершать основные банковские операции самостоятельно без визита в отделение. Мы рады, что теперь такая возможность есть у слабовидящих и незрячих людей, — подчеркнул руководитель департамента «Банк XXI» Сбербанка Святослав Островский. — Мы начали большую работу по адаптации «Сбербанка Онлайн» и ведем ее вместе с экспертами проекта «Особенный банк» Сбербанка и Всероссийского общества слепых».

«На настоящий момент мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» можно рекомендовать разработчикам мобильных приложений российских финансовых институтов в качестве образца с точки зрения обеспечения невизуальной доступности», — отметил аккредитованный эксперт Всероссийского общества слепых Анатолий Попко.



«Особенный банк — экосистема продуктов и сервисов для клиентов с инвалидностью, построенная с чутким вниманием к их жизненным сценариям и потребностям», — поясняют в Сбербанке. Вся адаптация происходит при непосредственном участии людей с инвалидностью: созданы специальные экспертные группы. В релизе банка уточняется, что за 2016 год 37% его отделений адаптированы для людей с инвалидностью, 3,2 тыс. банкоматов адаптированы для незрячих клиентов c помощью аудиовыхода, более 9,8 тыс. — с помощью азбуки Брайля, более 16 тыс. банкоматов расположены на более низком уровне для людей на колясках. В 2016 году запущен проект проверки адаптации услуг и сервисов Сбербанка в Москве и Санкт-Петербурге, в феврале 2017-го он стартует в регионах России.