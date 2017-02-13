Банк «Русский Стандарт» с 13 февраля понизил ставки по вкладам в рублях на 0,25—0,5 процентного пункта.

«Максимальный доход» (на 91, 181, 360 и 720 дней) открывается под 8—8,5% годовых. Дополнительные взносы не предусмотрены.

«Пополняемый» оформляется под 7,75—8%, а «Рантье» — под 7,25—7,5% годовых. Срок депозитов — 181 и 360 дней. Предусмотрены дополнительные взносы.

По вкладам «Максимальный доход» и «Пополняемый» проценты выплачиваются в конце срока, а по «Рантье» — ежемесячно или ежеквартально, а также могут капитализироваться.

Минимальная сумма всех вкладов при открытии в офисе — 30 тыс. рублей, онлайн — 10 тыс. рублей.



