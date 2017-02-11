Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник опустился ниже 58 рублей и составил на 10:12 мск 57,96 рубля, курс евро снизился до 61,71 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Курс рубля, на прошлой неделе обновивший максимумы к доллару и евро, продолжает ставить рекорды, указывают эксперты. Курс доллара опустился ниже отметки 58 рублей впервые с 24 июля 2015 года.

Снижение в паре USD/R продолжается уже три месяца и пока признаков «дна» не видно, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. По его словам, основными факторами укрепления рубля остаются стабильность котировок нефти и давление на доллар с начала года.



«Бычий» тренд по российской валюте усилился в пятницу после публикации ежемесячного доклада Международного энергетического агентства, напоминает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. По данным МЭА, добыча стран ОПЕК в январе 2017 года снизилась на 1 млн баррелей. Не входящие в картель страны уменьшили добычу нефти на 0,5 млн баррелей в сутки. Таким образом, соглашение о сокращении нефтедобычи выполнено на 90%.

Отчет вызвал взлет цен на нефть марки Brent на 2,25%, до 56,84 доллара. Трейдеры положительно отреагировали на отчет МЭА.

​Биржевые курсы доллара и евро обновили минимумы к рублю с июля 2015 года Курсы доллара и евро в ходе торгов на Московской бирже в пятницу обновили минимумы к рублю с июля 2015 года: стоимость доллара составила 58,53 рубля, евро — 62,25 рубля.



Сегодня выйдет ежемесячный доклад ОПЕК о нефтяном рынке. «Вряд ли мы увидим такой же стремительный рост по «черному золоту», как в пятницу, но в моменте вполне реально увидеть тест уровня 57 доллара», — комментирует эксперт. По данным на 10:12 мск баррель Brent стоит 56,63 доллара.

При повышении котировок выше 57,5 доллара покупателям откроется дорога к 61,25 доллара, говорит Антонов. «Так как российская валюта тесно связана с ценами на нефть, то при росте нефтяных котировок она продолжит укрепляться к иностранным валютам. В данный момент новые вербальные интервенции не остановят растущий приток «горячих денег» зарубежных инвесторов», — замечает аналитик. По его прогнозу, ближайшая цель по паре USD/RUB — 56,85, EUR/RUB — 60,55.

Кроме нефти национальную валюту поддерживает спрос на рублевые активы, добавляет руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

