Валюта, которую с 7 февраля Минфин начал закупать на внутреннем валютном рынке, по итогам 2017 года будет направлена в Резервный фонд. Об этом министр финансов России Антон Силуанов сообщил в интервью «Газете.ru».

«Нет никакого специального фонда. Объем дополнительных нефтегазовых доходов определяет объем операций на валютном рынке, а средства в рамках операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета аккумулируются на валютном счете в Банке России. По итогам года на объем накопленных на этом счете остатков средств будет пополнен Резервный фонд», — пояснил он.

Минфин установил ежедневный объем покупки валюты на уровне 6,3 млрд рублей​​ Минфин установил ежедневный объем покупки иностранной валюты на уровне 6,3 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.



