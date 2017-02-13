Участники бонусной программы «Спасибо от Сбербанка» получат повышенные бонусы при покупке подарков ко Дню святого Валентина, Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Как уточняется в сообщении банка, акция проходит в период с 10 февраля по 10 марта 2017 года.

В числе партнеров, начисляющих дополнительные бонусы в период акции, — сеть кинотеатров «Киномакс» (10%), сервис доставки цветов AMF.Ru (15%), интернет-магазин «ЛитРес» (15%), магазины декоративной косметики Divage make up studio (15%), «Русский АвтоМотоКлуб» (20%), туроператор Tez Tour (6%), онлайн-издательство «Эксмо» (15%), сеть магазинов «Посуда-Центр» (до 5,5%), Baon (6%), а также рестораны «Бургер Кинг» (15%).

В Сбербанке подчеркивают, что, помимо получения повышенных бонусов, держатели его карт могут приобретать подарки родным и близким со скидкой до 99% в обмен на бонусы в магазинах, являющихся партнерами программы «Спасибо от Сбербанка».



Участником программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» может стать любой держатель банковской карты Сбербанка (кроме карт Maestro и Maestro «Социальная» Северо-Западного банка Сбербанка, номера которых начинаются с цифр 676195, 639002551). Сегодня в программе участвуют более 25 млн человек. Участники накапливают бонусы «Спасибо» за покупки по карте Сбербанка. Накопленные баллы можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах. Один бонус «Спасибо» равен 1 рублю скидки. В перечень партнеров программы «Спасибо от Сбербанка» сейчас включены более 72 тыс. торговых точек.