Хамовнический суд Москвы постановил обратить взыскание на квартиру супруги бывшего депутата Государственной думы РФ Алексея Митрофанова стоимостью более 80 млн рублей из-за невыплаченного кредита, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

По словам собеседницы агентства, ЮниКредит Банк обратился в суд с иском к Марине Лиллевяли, супруге Митрофанова, в связи с задолженностью заемщика по ипотечному кредиту на квартиру стоимостью свыше 80 млн рублей. «В исковых требованиях банк просил обратить квартиру во взыскание. Суд данное требование удовлетворил», — сказала представитель суда.



В июне 2014 года Госдума лишила Митрофанова депутатской неприкосновенности в связи с обвинениями по уголовному делу о покушении на мошенничество.