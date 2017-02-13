Хамовнический суд Москвы постановил обратить взыскание на квартиру супруги бывшего депутата Государственной думы РФ Алексея Митрофанова стоимостью более 80 млн рублей из-за невыплаченного кредита, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.
По словам собеседницы агентства, ЮниКредит Банк обратился в суд с иском к Марине Лиллевяли, супруге Митрофанова, в связи с задолженностью заемщика по ипотечному кредиту на квартиру стоимостью свыше 80 млн рублей. «В исковых требованиях банк просил обратить квартиру во взыскание. Суд данное требование удовлетворил», — сказала представитель суда.
В июне 2014 года Госдума лишила Митрофанова депутатской неприкосновенности в связи с обвинениями по уголовному делу о покушении на мошенничество.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 1 213,68 млрд рублей (11-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 179,25 млрд, кредитный портфель — 692,71 млрд, обязательства перед населением — 167,98 млрд.