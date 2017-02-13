Инвестторгбанк понизил ставки по вкладам в рублях. Доходность депозита «ИТБ-Бизнес» (от 50 тыс. рублей на 181—367 дней) составит 6,35—8,15% годовых (ранее — 6,6—8,4%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«ИТБ-Пенсионный» (от 10 тыс. рублей на 367 дней) привлекается под 8,15% годовых (вместо 8,4%). Проценты ежемесячно капитализируются.

«ИТБ-Оптимальный» (от 20 тыс. рублей) при выплате процентов в конце срока (на 31, 91, 181 и 367 дней) открывается под 6,9—8,9% (прежде — под 7,15—9,15%), а при ежемесячной выплате процентов (на 91, 181 и 367 дней) — под 7,2—8,7% годовых (прежде — под 7,45—8,95%).

По всем вышеуказанным депозитам предусмотрены дополнительные взносы.

По вкладам «Максимальный» (от 15 тыс. рублей на 1 101 день) и «Выгодные проценты» (от 50 тыс. рублей на 380 дней) проценты начисляются по периодам. Средняя процентная ставка за полный срок размещения депозита «Максимальный» составит 7% (вместо 7,08%), по вкладу «Выгодные проценты» — 8,8% (вместо 9,05%).

Выплата процентов по вкладу «Максимальный» — ежегодно, а по вкладу «Выгодные проценты» — ежеквартально. Пополнение по ним не предусмотрено.