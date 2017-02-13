«Т2 РТК Холдинг» (работает под брендом Tele2) покинет его финансовый и административный директор Людмила Смирнова. Об этом «Ведомостям» рассказал сотрудник оператора и подтвердил представитель Tele2 Константин Прокшин.

Смирнова решила продолжить карьеру вне Tele2, получив предложение от крупной компании из смежной отрасли, передал через пресс-службу гендиректор оператора Сергей Эмдин. Она планирует перейти в крупную IT-компанию, знают источники издания в операторе.

Смирнова начала руководить финансовым и административным блоком российской компанией Tele2 в сентябре 2012 года, еще до того, как шведская Tele2 продала российский бизнес группе ВТБ. Смену акционеров Tele2, перевод организации в российскую юрисдикцию, интеграцию Tele2 и мобильных активов «Ростелекома» — все это финансовая служба проводила под руководством Смирновой, перечисляет Эмдин. Кроме того, при ее участии в Tele2 были достигнуты высокий уровень оптимизации бизнес-процессов и эффективное управление издержками, продолжает он.

Руководство Tele2 высоко ценит ее достижения на посту главного административного и финансового директора компании, сказал Прокшин. Он добавил, что замену Смирновой еще не нашли, но поиски кандидата на эту должность идут.



В руководстве Tele2 это третье изменение за последние полгода. В августе 2016 года на должность заместителя гендиректора по продукту, маркетингу и работе с федеральными клиентами пришел бывший топ-менеджер «ВымпелКома» Андрей Патока. Через месяц компанию покинул Джери Калмис, в 2013 году руководивший оператором, а после работавший первым заместителем гендиректора.

Tele2 остается убыточной, следует из отчетности «Ростелекома» (владеет 45% Tele2). В III квартале сотовый оператор принес госкомпании 1,3 млрд рублей убытка. «Ростелеком» недоволен этим результатом, но уход финансового директора не обязательно связан с этим, считают эксперты. У такой финансовой ситуации есть объективные причины — активное строительство сетевой инфраструктуры и стремление захватить московский рынок. Последнее у компании получается лишь отчасти, но это напрямую с работой финансового директора не связано, замечает гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов.