Нижегородский банк «Ассоциация» с 13 февраля понизил ставки по двум вкладам.

«Элита Плюс» (от 300 тыс. рублей, 5 тыс. долларов/евро на 620 дней) открывается теперь под 8% годовых в рублях, 1,5% в долларах, 0,5% в евро (ранее — под 8,75%, 2% и 1% соответственно). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Копилка Плюс» (от 5 тыс. рублей, 100 долларов/евро) привлекается в рублях под 2,5—8% годовых, в долларах — под 0,25—1,5%, в евро — под 0,05—0,5% (прежде — под 3,25—8,75% в рублях, 0,75—2% в долларах и 0,25—1% в евро). Сроки размещения в рублях составляют один, два, три, четыре месяца, полгода, один год, в валюте — три, шесть месяцев или год. Проценты выплачиваются в конце срока.



По вкладам предусмотрена возможность дополнительных взносов и расходных операций.