Нижегородский банк «Ассоциация» с 13 февраля понизил ставки по двум вкладам.
«Элита Плюс» (от 300 тыс. рублей, 5 тыс. долларов/евро на 620 дней) открывается теперь под 8% годовых в рублях, 1,5% в долларах, 0,5% в евро (ранее — под 8,75%, 2% и 1% соответственно). Проценты выплачиваются ежемесячно.
«Копилка Плюс» (от 5 тыс. рублей, 100 долларов/евро) привлекается в рублях под 2,5—8% годовых, в долларах — под 0,25—1,5%, в евро — под 0,05—0,5% (прежде — под 3,25—8,75% в рублях, 0,75—2% в долларах и 0,25—1% в евро). Сроки размещения в рублях составляют один, два, три, четыре месяца, полгода, один год, в валюте — три, шесть месяцев или год. Проценты выплачиваются в конце срока.
По вкладам предусмотрена возможность дополнительных взносов и расходных операций.
АО «КБ «Ассоциация» — небольшой по размеру активов региональный банк, но один из крупнейших в Нижегородской области. Основные направления деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание преимущественно местных предприятий и организаций, привлечение средств граждан во вклады. Основным источником фондирования выступают вклады населения.
По данным банка, основными акционерами в настоящее время выступают следующие нижегородские организации и предприятия: ОАО «Нижегородский телевизионный завод В. И. Ленина» (ОАО «Нител»*) (32,61% совместно с «дочкой» — ООО «Нител-Энерго»), ЗАО «Гидравлические системы» (9,73%), ООО «Резонанс-НН» (9,18%), ОАО «Завод им. Г. И. Петровского» (8,48%), ЗАО «Гидромашфарверк» (8,19%), ООО «НИП» (7,16%), ООО «Сегмент» (5,76%), ЗАО «Научно-производственное предприятие «Гиком» (5,48%). Оставшаяся часть акций принадлежит физическим и юридическим лицам, доля каждого из которых не превышает 5%. В отчетности по МСФО за 2014 год бенефициарным владельцем (с долей, превышающей 25% уставного капитала кредитной организации) банк называл члена совета директоров Владимира Лузянина, возглавлявшего совет банка с момента его основания до апреля 2012 года.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 10,55 млрд рублей (218-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,21 млрд, кредитный портфель — 4,36 млрд, обязательства перед населением — 5,63 млрд.