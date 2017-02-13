Российский бюджет в 2017 году был бы бездефицитным при 60 долларах за баррель нефти сорта Urals — плюс-минус 5 долларов в зависимости от курса рубля. Об этом министр финансов России Антон Силуанов сообщил в интервью «Газете.ru».

«Что касается нефтяной зависимости, то если в 2013—2014 годах мы стартовали с балансирующей бюджет ценой нефти на уровне 105—110 долларов за баррель Urals, то в 2016 году уже около 71 доллара за баррель. В текущем году — это 60 долларов за баррель — плюс-минус 5 долларов за баррель в зависимости от курса рубля. А к завершению трехлетнего бюджета выйдем в диапазон 40—45 долларов за баррель. На этой базе c февраля 2017 года мы запустили механизм операций на открытом рынке, направленный на снижение влияния нефтяной волатильности на внутренние экономические условия», — уточнил он.



По словам Силуанова, для эффективной работы этого механизма важно придерживаться целевых параметров по снижению ненефтегазового дефицита, закрепленных в трехлетнем бюджете.