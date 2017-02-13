Двенадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в заявлении Промсвязьбанка об отстранении Алексея Каменского от исполнения обязанностей финансового управляющего имуществом депутата-банкрота Олега Михеева (входил в состав Госдумы пятого и шестого созывов; в списке депутатов текущего, седьмого созыва Госдумы не значится. — Прим. Банки.ру), чей общий долг составляет 9,5 млрд рублей, сообщает РАПСИ со ссылкой на постановление суда.

Банк обжаловал в апелляции определение Арбитражного суда Волгоградской области от 24 ноября 2016 года. По мнению заявителя, финансовый управляющий представил арбитражному суду и собранию кредиторов ложные, недостоверные и надуманные сведения о своей деятельности, в том числе предстоящей.

Кроме того, в августе 2016 года суд отклонил заявление Москоммерцбанка и казахстанского Казкоммерцбанка об отстранении Каменского.

Банки обратили внимание суда на неисполнение Каменским обязанностей по составлению заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. Также управляющий, по информации заявителей, не исполнил обязанности по публикации на ЕФРСБ сведений о наличии или отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства.

Ранее суд разрешил Михееву получать из конкурсной массы ежемесячно 53,2 тыс. рублей, необходимые для содержания семьи, проживания и питания. Заявление удовлетворено частично, так как должник просил выделять ему ежемесячно из конкурсной массы 179,7 тыс. рублей, что составляло половину его заработной платы.

Должник сообщил, что у него на иждивении находятся мать (инвалид второй группы), а также несовершеннолетние дочь и сын. Дочь посещает детский сад (ежемесячная стоимость которого составляет 2,8 тыс. рублей), сын обучается в высшем учебном заведении (ежемесячные выплаты составляют 86 тыс. рублей из расчета 260 тыс. рублей в триместр). Также необходимы денежные средства на проживание и питание, говорится в заявлении. В целях осуществления профессиональной деятельности Михеева, являвшегося депутатом Госдумы РФ, ему было необходимо 6 тыс. рублей для следования к месту работы в Москву и обратно в Волгоград.

Однако арбитражный суд посчитал, что 53,2 тыс. рублей будет достаточно для проживания должника и находящихся на его иждивении лиц, а также обучения несовершеннолетних детей. «Необходимость и разумность иных затрат должником не доказана», — отметил суд.

Волгоградский арбитраж 2 декабря 2015 года признал несостоятельным (банкротом) Михеева. Суд ввел процедуру реализации имущества должника сроком на шесть месяцев.

Представитель должника в суде сообщила, что Михеев признает долг перед компанией «Зарина» (заявитель по делу о банкротстве) в размере 175 млн рублей. В ходе одного из заседаний юристы должника просили применить по данному делу процедуру реализации имущества, минуя процедуру реструктуризации долга.



Также суд в декабре 2015 года удовлетворил заявление Промсвязьбанка о признании банкротом Татьяны Михеевой, которая является женой Олега Михеева. Ранее она выступила поручителем по кредиту, который не был возвращен банку.

