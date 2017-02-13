Отправленный решением суда в СИЗО заместитель председателя правления Татфондбанка Вадим Мерзляков заявил о своей невиновности и отверг факт мошенничества, сообщает «Коммерсант-Казань».

В пятницу Советский райсуд Казани рассмотрел ходатайство Главного следственного управления (ГСУ) МВД по Татарстану об избрании меры пресечения Мерзлякову. Он был задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), которое ведет ГСУ МВД по Татарстану, по подозрению в хищении денежных средств вкладчиков кредитного учреждения.

Мерзляков стал четвертым подозреваемым по этому делу. Ранее были арестованы генеральный директор «ТФБ Финанса» («дочка» Татфондбанка) Тимур Вальшин и двое его подчиненных — начальник управления клиентских операций на рынке ценных бумаг Рустам Тимербаев и руководитель отдела клиентского сервиса Илнар Абдулманов. Следствие полагает, что они похитили у более чем 100 вкладчиков банка не менее 90 млн рублей.

В суде представитель ГСУ заявил ходатайство о заключении Мерзлякова под стражу, прокуратура просьбу поддержала. Согласно зачитанным судьей показаниям свидетелей из числа начальников подразделений Татфондбанка, Вадим Мерзляков является непосредственным руководителем Тимура Вальшина, занимающего помимо должности гендиректора в ИК «ТФБ Финанс» позицию замдиректора департамента в инвестиционном блоке Татфондбанка, возглавляемого Мерзляковым. Как сказано в деле, последний курировал деятельность ИК «ТФБ Финанс».

Двое ранее задержанных менеджеров «ТФБ Финанса» и Татфондбанка арестованы до 2 апреля Двое ранее задержанных менеджеров, совмещающих должности в Татфондбанке и его инвестиционной «дочке» — компании «ТФБ Финанс», по ходатайству следствия заключены под стражу. Об этом сообщили в МВД по Татарстану.

Программа доверительного управления «Доходные инвестиции», по данным свидетелей, появилась в банке в августе прошлого года. Вкладчикам предлагали заключить по ней договоры на шесть месяцев или на один год по ставке 14,5% годовых, тогда как по депозитам она была не более 10%. «Если клиенты были недовольны ставкой по вкладу, им предлагалось вступить в программу доверительного управления», — пояснили технологию привлечения инвесторов свидетели. «С клиентами проговаривалось, что доверительное управление не застраховано, за счет чего и выше ставка», — уверяли они.

Мерзляков в суде заявил, что не считает себя виновным: не является штатным сотрудником «ТФБ Финанса», в статусе зампредседателя правления Татфондбанка «розничный блок, блок развития сети и продаж» не курирует. «Решение о запуске продукта (доверительного управления. — Прим. ред.) мной не принималось. Объемы привлечения средств в доверительное управление не стояли у меня в планах как у руководителя», — сказал он.

Мерзляков отметил, что доверительное управление — «это нормальный продукт, предлагаемый в большинстве российских коммерческих банков, например в Сбербанке». Он заверил, что «средства клиентов до последней копейки, полученные от продажи «Доходных инвестиций», поступали на счета доверительного управления клиентов «ТФБ-Финанса»… и согласно подписанным с двух сторон договорам (между клиентами и компанией «ТФБ Финанс») инвестировались в облигации Татфондбанка, о чем есть четкие подтверждения в виде выписок отчетов». Мерзляков как «вовлеченный в процесс по финансовому оздоровлению Татфонбанка» выразил уверенность, что «реализация этого мероприятия позволит снять все вопросы как у клиентов Татфондбанка, так и у клиентов компании «ТФБ Финанс».

Между тем на суде были озвучены свидетельские показания начальника отдела банковского надзора Нацбанка Татарстана (подразделение Банка России) Нурании Хайруллиной, из которых следует, что Татфонбанк неспроста внедрил свой продукт доверительного управления. Плановая проверка, проходившая в банке с 25 апреля по 21 июля 2016 года, обнаружила нарушение ряда нормативов и прорехи в кредитном портфеле. Так, «по отдельным заемщикам при оценке их финансового положения не учитывались угрожающие явления... а именно сокращение чистой прибыли или убыточная деятельность». Вскрылись факты, когда «через цепочку контролируемых заемщиков ссудные средства направлялись на погашение основного долга или процентов». Также проверяющие заметили, что банк приобретал ценные бумаги (паи, акции и облигации компаний) по завышенной стоимости.

Но главным нарушением стал недостаток резервов на возможные потери, составивший 23,5 млрд рублей. В связи с этим 30 сентября регулятор выдал Татфондбанку предписание о «доформировании резервов» и ввел на полгода ограничение на привлечение средств во вклады физлиц и индивидуальных предпринимателей.

«На 1 сентября собственные средства Татфондбанка составляли около 29,5 миллиарда рублей. Формирование резервов в требуемом объеме могло привести к снижению величин собственных средств банка», — отметила представитель Банка России.

Поэтому Татфондбанк стал привлекать средства не во вклады, а в доверительное управление.