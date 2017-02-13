В банковском страховании есть признаки дискриминации, вероятность получения страховых выплат крайне мала. Об этом заявил на состоявшейся в агентстве «Россия сегодня» конференции «Рынок финансовых услуг: как защитить права потребителя?» председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин со ссылкой на данные отчета организации, посвященного защите прав потребителей в сфере кредитования.

«Регулятор должен внимательно исследовать сферу продажи страховок. Вероятность получения выплат по банковскому страхованию чрезвычайно мала. По нашим оценкам, есть признаки дискриминации», — указал Янин.

«Например, если заемщик в период займа станет ВИЧ-инфицированным, то у него нет шансов получить страховку. Практически все хронические заболевания являются основанием для отказа в выплатах. Также осложнения при родах или гибель матери в ипотечных программах является основанием для отказа в выплатах», — отмечает представитель КонфОП.

Янин призвал ЦБ обратить внимание на подобные дискриминирующие ситуации и выразил надежду, что первые шаги по пересмотру правил будут сделаны уже в этом году.



«Мы считаем, что все эти вещи являются недопустимыми в нашем государстве и должны быть пресечены регулятором. И ревизия правил страхования, которое идет в «коробках» в банковской сфере, должна быть проведена в этом году. Мы будем просить президента обратить внимание глав банков на правила страхования, чтобы все дискриминирующие случаи были удалены», — сказал Янин.