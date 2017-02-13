Клиенты Альфа-Банка с февраля могут получить потребительский кредит на покупку в интернет-магазине путем введения кода из СМС — без необходимости посещения отделения банка или встречи с курьером. Об этом сообщили в кредитной организации, подчеркнув, что «Альфа-Банк — первый на российском рынке банк, который предоставляет такой сервис».
Система следующая: клиент выбирает товар на сайте интернет-магазина и способ оплаты — в кредит. Затем он заполняет онлайн-заявку, и в течение максимум трех минут получает от банка решение по кредиту. Это решение — окончательное, не требуется никаких дополнительных справок или поручителей.
После одобрения заявки все условия предлагаемого банком кредита, включая кредитный договор и график платежей, выводятся на экран, чтобы клиент мог с ними ознакомиться. Получение кредита клиент подтверждает введением кода из СМС, после чего остается только дождаться доставки выбранного товара. «Сроки получения товара клиентом значительно сократились, теперь от заказа товара в кредит до его доставки курьером магазина проходит всего несколько часов», — уточняют в Альфа-Банке.
«По сути договор потребительского кредита заключается с применением простой электронной подписи, не требуется физически приходить в банк или ожидать курьера, — поясняется в релизе. — Это удобно и выгодно не только клиенту-покупателю, но и самому интернет-магазину, ведь подтверждение оплаты приходит от банка моментально».
Первым партнером, с которым банк запустил возможность получения СМС-кредита, стал официальный интернет-магазин Samsung. В настоящее время банк подключает к сервису СМС-кредитования и другие интернет-магазины, использующие его платформу онлайн-кредитования «Купи легко».
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка, достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России.
По состоянию на октябрь 2016 года акционером банка является АО «АБ Холдинг» (99,89% акций), принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр), которая подконтрольна ABH Holdings S. A. (Люксембург); оставшиеся 0,11% акций контролирует Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Бенефициарами ABH Holdings S. A. (Люксембург), основного собственника ABH Financial Ltd., являются совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 32,86%, 20,97% и 16,32% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (12,40%), Андрей Косогов (3,67%). Пакет в 9,9% принадлежит «ЮниКредит С. п. А» (акции находятся в публичном обращении), еще 3,87% контролирует благотворительный траст, учрежденный по законодательству Островов Кайман (акции находятся в доверительном управлении в пользу благотворительных организаций).
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 2 458,45 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 357,30 млрд, кредитный портфель — 1 446,43 млрд, обязательства перед населением — 662,14 млрд.