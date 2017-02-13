Клиенты Альфа-Банка с февраля могут получить потребительский кредит на покупку в интернет-магазине путем введения кода из СМС — без необходимости посещения отделения банка или встречи с курьером. Об этом сообщили в кредитной организации, подчеркнув, что «Альфа-Банк — первый на российском рынке банк, который предоставляет такой сервис».

Система следующая: клиент выбирает товар на сайте интернет-магазина и способ оплаты — в кредит. Затем он заполняет онлайн-заявку, и в течение максимум трех минут получает от банка решение по кредиту. Это решение — окончательное, не требуется никаких дополнительных справок или поручителей.

После одобрения заявки все условия предлагаемого банком кредита, включая кредитный договор и график платежей, выводятся на экран, чтобы клиент мог с ними ознакомиться. Получение кредита клиент подтверждает введением кода из СМС, после чего остается только дождаться доставки выбранного товара. «Сроки получения товара клиентом значительно сократились, теперь от заказа товара в кредит до его доставки курьером магазина проходит всего несколько часов», — уточняют в Альфа-Банке.

«По сути договор потребительского кредита заключается с применением простой электронной подписи, не требуется физически приходить в банк или ожидать курьера, — поясняется в релизе. — Это удобно и выгодно не только клиенту-покупателю, но и самому интернет-магазину, ведь подтверждение оплаты приходит от банка моментально».



Первым партнером, с которым банк запустил возможность получения СМС-кредита, стал официальный интернет-магазин Samsung. В настоящее время банк подключает к сервису СМС-кредитования и другие интернет-магазины, использующие его платформу онлайн-кредитования «Купи легко».

