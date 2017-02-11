Большинство (90%) мошенников-автоюристов покинут рынок ОСАГО практически сразу после принятия поправок к закону, который устанавливает приоритет натурального возмещения, считает управляющий партнер аналитического центра НАФИ Павел Самиев. По его мнению, сама возможность использования схем нелегального обогащения за счет приоритета денежного возмещения над натуральным будет сведена к минимуму.

«Полностью ликвидировать систему подобного массового мошенничества, пока существует нынешняя схема выплат по страховым случаям, невозможно, — говорит Самиев. — Пока имеется способ получить денежные средства вместо ремонта, автоюристы будут изобретать новые схемы обогащения».



По прогнозу НАФИ, после принятия поправок к закону об ОСАГО отрасль сможет восстановиться до докризисного уровня через три-четыре месяца. Общий коэффициент убыточности, который сегодня составляет свыше 100%, снизится до 80—85%.

Намеченный на 1 марта запуск реформы в ОСАГО откладывается Намеченная ЦБ и страховщиками реформа по замене денежной выплаты ремонтом, вероятно, не запустится в ожидаемые сроки — с 1 марта. В Банке России надеются запустить ее к 1 апреля, пишет «Коммерсант».

При этом затягивание принятия поправок чревато активизацией «черных» автоюристов, предупреждают аналитики. По их мнению, мошенники начнут гораздо чаще применять нелегальные схемы обогащения (стремясь восполнить будущие потери) либо заранее разрабатывать новые способы получения незаконной прибыли.

«Сегодня около 10—15% от всего объема выплат по ОСАГО переходит в руки мошенников, что составляет порядка 40 млрд рублей в год; ввиду подготовки автоюристов к «семи тощим годам» этот показатель может возрасти», — говорится в исследовании.

Вместе с тем, отмечает Самиев, отрасль поддерживает деятельность «белых» автоюристов.

