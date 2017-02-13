В Санкт-Петербурге открылись еще два офиса Сбербанка, где работают сотрудники, владеющие языком жестов. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.



Отделения для обслуживания клиентов с нарушениями слуха появились на проспекте Энгельса, д. 124 и Московском проспекте, д. 3.

«В ближайшее время по согласованию с петербургским отделением Всероссийского общества глухих мы откроем еще один такой офис в Центральном районе Санкт-Петербурга», — отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Курдюков.

На данный момент в Санкт-Петербурге работают четыре офиса Сбербанка, где клиенты с нарушениями слуха могут обслуживаться специалистами, владеющими жестовым языком. Такие офисы также расположены в Невском районе на ул. Бабушкина, д. 111 и в Московском районе по адресу: Московский проспект, д. 189.

Сбербанк адаптировал мобильное приложение для незрячих клиентов Сбербанк выпустил новое приложение «Сбербанк Онлайн», совместимое с функцией VoiceOver. Как поясняется в сообщении кредитной организации, теперь все основные возможности приложения стали доступны частично или полностью незрячим пользователям iPhone.