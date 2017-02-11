Высокая финансовая грамотность населения характерна для стран, в которых правильному финансовому поведению учат со школы. На это обратил внимание в ходе состоявшейся в агентстве «Россия сегодня» конференции «Рынок финансовых услуг: как защитить права потребителя?» председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

«Самые эффективные проекты по финансовой грамотности реализуются в тех странах, где хорошие профессионалы с качественными продуктами вошли в школы. Заложить школьнику базовые навыки финансового поведения в рамках не отдельного предмета, а каких-то задачек или уроков — это чрезвычайно важно», — подчеркнул Янин.

Вторым направлением по важности вложений для укрепления финансовой грамотности он назвал высшее образование.

Также предправления КонфОП прокомментировал роль социальной рекламы в повышении финансовой грамотности населения: «Поведенческие вещи с помощью социальной рекламы можно изменить. Но это долгосрочные программы… В РФ изменить поведение можно, но в этом случае регулятор должен разрабатывать коммуникационный план с расчетом на три — пять лет. У нас не было ни одного примера, когда регулятор просчитывал программу социальной рекламы хотя бы на три года».



Янин считает, что за три года можно было бы отучить людей вкладывать деньги в финансовые пирамиды. Однако, по его мнению, пока в культуре российского госуправления таких навыков нет.