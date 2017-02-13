СИАБ ввел новый вклад и уменьшил ставки по другим депозитам.
«Доходный месяц» принимается на один месяц под 7,25% годовых. Минимальная сумма первоначального взноса установлена в размере 100 тыс. рублей. По окончании срока договор автоматически пролонгируется.
«Депозит относится к категории сберегательных, то есть приходные и расходные операции не допускаются. При досрочном расторжении проценты пересчитываются по ставке до востребования», — комментирует эксперт по вкладам Банки.ру Наталия Болдырева.
Кроме того, банк уменьшил процентные ставки по следующим депозитам.
«SIAB-Премиум» (от 2,5 млн рублей, 100 тыс. евро на один год) в рублях размещается под 8,8%, в евро — под 0,3% годовых (ранее — под 9,25% и 0,4%). Выплата процентов производится ежемесячно.
«Ежемесячный Плюс» (от 50 тыс. рублей на один год) можно оформить под 8,75% вместо 9,25% годовых. Проценты ежемесячно причисляются к сумме вклада.
«Инвестиционный» (от 5 млн рублей на один год) принимается под 9% вместо 9,25% годовых. Проценты выплачиваются в день заключения договора.
«Красочные проценты» (от 50 тыс. рублей на три, шесть месяцев или один год) открывается под 8,25—8,5% (прежде — под 8,5—9%), а «Валютный» (от 100 евро на один год) — под 0,3% годовых (до этого — под 0,4%). Выплата процентов производится по окончании срока договора.
Все вклады можно пополнять, за исключением «Ежемесячного Плюс» и «Инвестиционного».
ПАО «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (ПАО «Банк «СИАБ») — небольшой по размеру активов региональный банк (Санкт-Петербург), ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов домашнего региона (в том числе представителей малого и среднего бизнеса), привлечение средств граждан во вклады, операции с облигациями и на валютном рынке. Основные источники фондирования — средства физических и юридических лиц.
На сегодняшний день доля контролирующего бенефициара банка Эдуарда Таубина, возглавляющего совет директоров, составляет 70,66% акций. В число бенефициаров также входят члены совета директоров Андрей Алексеев (9,89%), генеральный директор ООО «Северные Стрелы» Дмитрий Кузьминов и президент-председатель правления банка Галина Ванчикова (по 8,73% у каждого), член правления Алексей Митюгов (1,55%). На долю акционеров-миноритариев приходится 0,44%.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 9,23 млрд рублей (228-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,35 млрд, кредитный портфель — 3,77 млрд, обязательства перед населением — 3,48 млрд.