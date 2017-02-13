СИАБ ввел новый вклад и уменьшил ставки по другим депозитам.

«Доходный месяц» принимается на один месяц под 7,25% годовых. Минимальная сумма первоначального взноса установлена в размере 100 тыс. рублей. По окончании срока договор автоматически пролонгируется.

«Депозит относится к категории сберегательных, то есть приходные и расходные операции не допускаются. При досрочном расторжении проценты пересчитываются по ставке до востребования», — комментирует эксперт по вкладам Банки.ру Наталия Болдырева.

Кроме того, банк уменьшил процентные ставки по следующим депозитам.

«SIAB-Премиум» (от 2,5 млн рублей, 100 тыс. евро на один год) в рублях размещается под 8,8%, в евро — под 0,3% годовых (ранее — под 9,25% и 0,4%). Выплата процентов производится ежемесячно.

«Ежемесячный Плюс» (от 50 тыс. рублей на один год) можно оформить под 8,75% вместо 9,25% годовых. Проценты ежемесячно причисляются к сумме вклада.

«Инвестиционный» (от 5 млн рублей на один год) принимается под 9% вместо 9,25% годовых. Проценты выплачиваются в день заключения договора.

«Красочные проценты» (от 50 тыс. рублей на три, шесть месяцев или один год) открывается под 8,25—8,5% (прежде — под 8,5—9%), а «Валютный» (от 100 евро на один год) — под 0,3% годовых (до этого — под 0,4%). Выплата процентов производится по окончании срока договора.

Все вклады можно пополнять, за исключением «Ежемесячного Плюс» и «Инвестиционного».