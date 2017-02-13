Банк ВТБ 24 запускает специальное предложение «Ипотечный бонус» — кредит наличными для клиентов, выплачивающих ипотеку любого российского банка.
«В рамках программы кредит наличными на сумму от 400 тысяч до 3 миллионов рублей предоставляется по фиксированной невысокой ставке 14,5% годовых на срок до пяти лет. Обязательное условие получения кредита — наличие действующего ипотечного кредита без текущей просроченной задолженности по данным БКИ», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Елена Сударикова.
Ссуда предоставляется без залога, поручительства и обязательного личного страхования.
Решение о выдаче кредита принимается в течение одного — трех рабочих дней.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 3 148,75 млрд рублей (4-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 295,76 млрд, кредитный портфель — 1 827,16 млрд, обязательства перед населением — 2 103,52 млрд.