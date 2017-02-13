Банк ВТБ 24 запускает специальное предложение «Ипотечный бонус»кредит наличными для клиентов, выплачивающих ипотеку любого российского банка.

«В рамках программы кредит наличными на сумму от 400 тысяч до 3 миллионов рублей предоставляется по фиксированной невысокой ставке 14,5% годовых на срок до пяти лет. Обязательное условие получения кредита — наличие действующего ипотечного кредита без текущей просроченной задолженности по данным БКИ», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Елена Сударикова.

Ссуда предоставляется без залога, поручительства и обязательного личного страхования.

Решение о выдаче кредита принимается в течение одного — трех рабочих дней.

ВТБ 24 ПАО «Банк ВТБ 24» — один из крупнейших финансовых институтов России, отвечающий за розничное направление банковской группы ВТБ. ПАО «Банк ВТБ» контролирует 99,93% акций ВТБ 24. Основная специализация — работа с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и предприятиями малого бизнеса. До конца 2017 года планируется присоединение ВТБ 24 к ВТБ.

По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 3 148,75 млрд рублей (4-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 295,76 млрд, кредитный портфель — 1 827,16 млрд, обязательства перед населением — 2 103,52 млрд.