Банк ВТБ 24 запускает специальное предложение «Ипотечный бонус» — кредит наличными для клиентов, выплачивающих ипотеку любого российского банка.

«В рамках программы кредит наличными на сумму от 400 тысяч до 3 миллионов рублей предоставляется по фиксированной невысокой ставке 14,5% годовых на срок до пяти лет. Обязательное условие получения кредита — наличие действующего ипотечного кредита без текущей просроченной задолженности по данным БКИ», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Елена Сударикова.

Ссуда предоставляется без залога, поручительства и обязательного личного страхования.

Решение о выдаче кредита принимается в течение одного — трех рабочих дней.