Центробанк намерен инициировать создание новой саморегулируемой организации (СРО) для аудиторских компаний, которые могут перейти под его надзор (аудиторов финансовых компаний и эмитентов), сообщил «Ведомостям» руководитель одной из аудиторских ассоциаций и подтвердил источник в Госдуме.

Вопрос специализированной СРО находится на обсуждении с Минфином, пока ведомства не согласовали свои позиции, сформированного законопроекта нет, уточнил один из собеседников. Представитель Минфина лишь заявил, что тема аудиторских СРО обсуждается в правительстве. Источник издания, близкий к Минфину, напоминает, что предложения ЦБ о регулировании рынка аудита были поддержаны первым вице-премьером Игорем Шуваловым.

ЦБ хотел бы распространить на аудиторский рынок действие закона о СРО на финансовом рынке, знает сотрудник одной из аудиторских ассоциаций, закон допускает существование на рынке сразу трех СРО, каждая должна собрать не менее 26% участников рынка. В пресс-службе регулятора это подтвердили: «Для формирования СРО аудиторов в качестве критерия может использоваться доля рынка, такой подход положительно зарекомендовал себя на финансовом рынке. При этом доля рынка может оцениваться не только по количеству членов СРО, но и по другим критериям — например, доле членов СРО на рынке аудиторских услуг».

После ужесточения требований к аудиторским СРО с подачи Минфина у аудиторов с 1 января 2017 года остались лишь две СРО — Российский союз аудиторов (СРО «РСА») и «Ассоциация Содружество» (СРО «ААС»), остальные потеряли статус.



СМИ: ЦБ привлекает для собственных нужд аудиторов с рынка Банк России активно набирает аудиторов с рынка для отделов внутреннего аудита в своих региональных подразделениях (проверяет эффективность работы конкретных подразделений регулятора). В результате таких действий ЦБ может снизиться качество той самой отчетности игроков финансового рынка, которую регулятору предстоит проверять, пишет «Коммерсант».





