Суд Южного округа Нью-Йорка предоставил обанкротившемуся Внешпромбанку судебную защиту на территории США в поддержку основной процедуры банкротства на территории России, сообщает портал Law360. Петиция о признании приоритета российского банкротства банка была направлена в американский суд конкурсным управляющим кредитной организации — Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

Тяжба в суде Нью-Йорка инициирована панамским офшором Panabroker, который требует с банка 1,57 млн долларов по займам, выданным в 2001 году. Panabroker требует в суде погашения долга за счет недвижимости компаний бывшего бенефициара Внешпробанка Ларисы Маркус.

Перед вынесением решения судья по банкротным делам Мэри Кей Вискосил отвергла возражения панамской компании Panabroker Protecting and Indemnity Association SA, которая, называя себя кредитором Внешпромбанка, подала в суд на банк и компании Ларисы Маркус по обвинению в вымогательстве и попыталась избежать автоматического приостановления судебного разбирательства, пишет Law360.

Судья Вискосил также отклонила доводы панамской компании о том, что банк не может получить судебную защиту на территории США, поскольку у него нет собственности в США. «…(Судья. — Прим. ред.) также усмехнулась на заявление Panabroker о том, что удовлетворение будет противоречить национальной государственной политике, так как АСВ якобы принимало непосредственное участие в интеграции России и Крыма», — цитирует ее слова портал. «Я не принимаю никаких решений касаемо Крыма», — сказала судья.

По сведениям АСВ, экс-президент банка Лариса Маркус зарегистрировала в Нью-Йорке многочисленные компании с ограниченной ответственностью для покупки недвижимости. Маркус использовала средства клиентов Внешпромбанка, которые были незаконно переведены в адрес нью-йоркских компаний.

АСВ добивается того, чтобы в случае подтверждения права собственности Внешпромбанка на нью-йоркские компании Маркус недвижимость была бы передана агентству в пользу всех кредиторов, а не только Panabroker.

21 января 2016 года у Внешпромбанка была отозвана лицензия, в марте банк признан банкротом. Центробанк обнаружил в кредитной организации «дыру» в 216 млрд рублей: обязательства банка исчислялись 253 млрд рублей при имеющихся активах на 36,5 млрд рублей.

Лариса Маркус и ее брат, совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов, обвиняются в мошенничестве в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159) посредством вывода средств банка через раздачу кредитов подконтрольным фирмам. Маркус находится под арестом. Беджамов, объявленный в международный розыск, находится за границей. По данным расследования, убытки, понесенные банком в результате предполагаемого мошенничества, оцениваются в 877 млн рублей, или более 13,5 млн долларов, отмечают в АСВ.