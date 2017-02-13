Британский Co-operative Bank выставлен на продажу спустя четыре года после того, как чуть не стал банкротом из-за последствий мирового финансового кризиса и был выкуплен американским хедж-фондом. Об этом сообщает издание The Guardian, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Согласно официальному сообщению Co-operative Bank, совет банка решил, что будет искать возможных покупателей. Кроме того, банк намерен рассмотреть другие способы для улучшения своего финансового положения.

На нестабильное положения банка сильно влияют низкие процентные ставки. По данным на конец июня, объем кредитования составил 19,6 млрд фунтов стерлингов, банк привлек 22 млрд фунтов депозитов и имеет 1,4 млн клиентов по счетам текущих операций.

По информации Bloomberg, банк оценивается всего в 45 млн фунтов (56 млн долларов). Акции банка резко упали в последние недели на фоне вопросов по поводу его финансовой устойчивости.