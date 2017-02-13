Ульяновский банк «Венец» повысил ставки по вкладам. Максимальная доходность в рублях теперь составляет 8% годовых (по вкладу «Для друзей»).

Депозит «Рантье» (от 1 тыс. рублей на три года) в настоящий момент открывается под 6,5% годовых (ранее — под 5,3%), а «Двойная выгода» (от 5 тыс. рублей на сроки от полугода до полутора лет) — под 5,5—6% (прежде — под 5—5,5%). Доходность вклада «Дари добро» (от 10 тыс. рублей на полтора года) также равна 5,5—6% (вместо 5—5,5% годовых). Проценты по трем депозитам выплачиваются ежемесячно.

Вклад «Стабильный доход» (от 5 тыс. рублей на сроки от полугода до полутора лет) можно разместить под 4,5—6,5% годовых (до этого — под 4,5—5,7%). Проценты выплачиваются ежеквартально.

Депозит «Для друзей» (от 5 млн рублей на год) привлекается под 8% (до этого — под 7%), а «Максимум» (от 5 тыс. рублей на сроки от одного месяца до трех лет) — под 4,5—7,5% годовых (прежде — под 4,5—6%). Доходность вклада «Удобный+» (от 10 тыс. рублей на сроки от года до трех лет) составляет 6—6,5% годовых (ранее — 5—5,5%) Проценты по трем депозитам выплачиваются в конце срока.

«Капиталъ» (от 1 тыс. рублей на два года) доступен под 6% годовых (ранее — под 4,8%). Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.

Процентные ставки по «Пенсионному» (от 500 рублей на сроки от года до трех лет) повышены до 5—5,5% годовых (с 4,5—5%). Проценты ежемесячно выплачиваются или капитализируются.



По вкладам «Для друзей», «Стабильный доход» и «Максимум» не предусмотрена возможность дополнительных взносов.