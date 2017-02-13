Ульяновский банк «Венец» повысил ставки по вкладам. Максимальная доходность в рублях теперь составляет 8% годовых (по вкладу «Для друзей»).
Депозит «Рантье» (от 1 тыс. рублей на три года) в настоящий момент открывается под 6,5% годовых (ранее — под 5,3%), а «Двойная выгода» (от 5 тыс. рублей на сроки от полугода до полутора лет) — под 5,5—6% (прежде — под 5—5,5%). Доходность вклада «Дари добро» (от 10 тыс. рублей на полтора года) также равна 5,5—6% (вместо 5—5,5% годовых). Проценты по трем депозитам выплачиваются ежемесячно.
Вклад «Стабильный доход» (от 5 тыс. рублей на сроки от полугода до полутора лет) можно разместить под 4,5—6,5% годовых (до этого — под 4,5—5,7%). Проценты выплачиваются ежеквартально.
Депозит «Для друзей» (от 5 млн рублей на год) привлекается под 8% (до этого — под 7%), а «Максимум» (от 5 тыс. рублей на сроки от одного месяца до трех лет) — под 4,5—7,5% годовых (прежде — под 4,5—6%). Доходность вклада «Удобный+» (от 10 тыс. рублей на сроки от года до трех лет) составляет 6—6,5% годовых (ранее — 5—5,5%) Проценты по трем депозитам выплачиваются в конце срока.
«Капиталъ» (от 1 тыс. рублей на два года) доступен под 6% годовых (ранее — под 4,8%). Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.
Процентные ставки по «Пенсионному» (от 500 рублей на сроки от года до трех лет) повышены до 5—5,5% годовых (с 4,5—5%). Проценты ежемесячно выплачиваются или капитализируются.
По вкладам «Для друзей», «Стабильный доход» и «Максимум» не предусмотрена возможность дополнительных взносов.
АО «Банк «Венец» — небольшой по размеру активов региональный банк, сеть подразделений которого сосредоточена в границах Ульяновской области. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование физических и юридических лиц, привлечение средств населения во вклады. Основной источник финансирования деятельности банка — вклады физических лиц (53,5%).
Основными бенефициарами банка являются супруги Михаил и Лилия Родионовы, владеющие совместно 49,17%, мать и сын Галина и Дмитрий Рябовы, совместно контролирующие 29,22%, Нина Павлова (9,97%), Галина Трепалина (9,97%), Александр Тихомиров (1,36%), акционеры-миноритарии (0,299%).
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 4,85 млрд рублей (314-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,90 млрд, кредитный портфель — 2,84 млрд, обязательства перед населением — 2,69 млрд.